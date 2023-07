Familiefestival MuMoZa Pulderbos uit voorzorg afgelast door mogelijk onweer

Als het begint te regenen, gaan mensen schuilen en dan zijn die tenten mogelijk een gevaar. "Als er een rukwind is en de tent of de paal valt om, dan willen we niet voor de gevolgen instaan. Daarom preventief deze spijtige beslissing. Er is ook in de buurt geen andere mogelijkheid om iedereen te laten schuilen. Ze wegsturen in een onweersbui willen we ook niet. Veiligheid gaat boven alles", besluit de burgemeester.