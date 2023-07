Festiviteiten voor Vlaamse feestdag in Zaventem afgelast door onweer, alternatief programma op maandag 

Er stond een taferelenparcours over de Middeleeuwen op het programma, met figuranten in historische kostuums. Vanavond zouden er optredens zijn van Jaap Reesema en De Corvettes, en een spectaculaire watershow. Maar door de slechte weersvoorspellingen kunnen de festiviteiten niet doorgaan. "Bij code geel is het verboden om het gemeentelijk park te betreden", klinkt het bij de gemeente. "We kunnen en willen geen risico's nemen wat betreft de veiligheid van de bezoekers en de artiesten."

Een deel van het programma wordt daarom verplaatst naar maandagavond. Vanaf 20 uur kan je terecht in het gemeentelijk park voor de taferelenwandeling met sketches, optredens en kinderspelen. Later op de avond is er het waterspektakel op de grote vijver in het park. "We hopen onze inwoners massaal te mogen verwelkomen."