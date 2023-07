Dan toch forensisch psychiatrisch centrum in Erembodegem ondanks protest

De Gates-site is een oud bedrijventerrein in Erembodegem, waar tot voor enkele jaren een fabriek van rubberproducent Gates was gevestigd. De Vlaamse overheid maakt nu plannen om daar een forensisch psychiatrisch centrum te bouwen, waar 180 mannen zullen verblijven die een misdrijf hebben gepleegd en met psychische problemen kampen. De stad Aalst had dat terrein vorig jaar al aangeduid als beste locatie voor het forensisch psychiatrisch centrum (FPC), ondanks fel protest van buurtbewoners.

"Naast de bouw van een forensisch psychiatrisch centrum wordt ruimte gecreëerd voor een lokaal park ten noorden en ten oosten als overgang naar de woonkern en naar de Wellemeersen", staat in de mededeling van het Vlaams departement Omgeving te lezen.