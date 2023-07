Gentse sociale woonmaatschappij mag stuk grond van NMBS dan toch onteigenen

Hoe moet het nu verder? "We zullen een brief schrijven gericht aan de bevoegde federale minister Georges Gilkinet (Ecolo) om de toelating tot onteigening per koninklijk besluit te vragen", legt Stevens nog uit. "Daarnaast zitten we het liefst zo snel mogelijk aan tafel met de NMBS om tot een overeenkomst te komen, want bij onteigening wordt er nog altijd een gepaste vergoeding voorzien, maar die ligt lager dan bij een opbod."