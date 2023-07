Pride Festival in Georgië bestormd door "pro-Russische" aanvallers, Vlaming Remy Bonny: "We zijn op het nippertje ontsnapt"

"Een tweetal uur voor het Pride Festival begon, begonnen duizenden hooligans zich te verzamelen voor het festivalterrein", vertelt de Vlaming Remy Bonny. Volgens Georgische media waren ze met zo'n 5.000. Bonny is directeur van de Europese holebi-organisatie Forbidden Colours en zou een toespraak geven op het festival. Maar zover kwam het niet.

"Ik was zelf met mijn collega's onderweg naar het festival. Toen we op vijf minuten van het festival verwijderd waren, kregen we van de veiligheidsdiensten een duidelijke oproep dat we rechtsomkeer moesten maken, want het was overduidelijk dat het festival aangevallen werd en de hekken op elk moment doorbroken zouden worden", vertelt hij aan VRT NWS.

De aanvallers vernielden het podium waarop onder anderen Bonny de menigte had moeten toespreken, stichtten brand, plunderden een bar van het festival en verscheurden en verbrandden regenboogvlaggen. Volgens de Georgische politie konden alle deelnemers van het festival veilig geëvacueerd worden. Maar de organisatoren van het festival beschuldigen de politie ervan dat ze te weinig gedaan heeft om de toegangsweg naar het festival te blokkeren en de aanvallers tegen te houden.