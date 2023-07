Halle laat straatverlichting 's nachts weer branden voor Stroppenfeesten

De kans is groot dat de openbare verlichting binnenkort overal weer blijft branden 's nachts. "Eigenlijk willen we die regeling uitbreiden naar onze drie deelgemeenten Buizingen, Lembeek en Halle", vertelt de burgemeester. "Daarvoor moeten we wel nog enkele formele beslissingen nemen. We moeten dat afspreken met de buurgemeenten. Bovendien vraagt die nieuwe regeling wel wat tijd, want dat moet allemaal manueel gebeuren."

"Maar in de loop van de komende weken willen we graag weer overgaan naar de normale regeling. De prijzen voor elektriciteit zijn niet meer zo hoog, dus dat betekent dat we de verlichting 's nachts kunnen laten branden."