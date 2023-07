Italianen kunnen voor het eerst in tien jaar weer naar Libië vliegen

Libië wordt officieel bestuurd door de Nationale Eenheidsregering vanuit Tripoli, in het westen van het land. Het oosten van het land is dan weer in handen van de krijgsheer Khalifa Haftar. Het is de regering in Tripoli die het akkoord heeft gesloten met de Italiaanse regering. In Tripoli ligt ook de belangrijkste luchthaven van het land. Eerste minister Abdul-Hamid Dbeibah meldde op Twitter dat de Italiaanse regering hem op de hoogte heeft gebracht van de beslissing.