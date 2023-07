Jongen verslikt zich in popcorn en moet gereanimeerd worden aan meer van Rotselaar

Rond 17.40 uur hebben de hulpdiensten een jongen moeten reanimeren aan het meer van Rotselaar. Hij had zich verslikt in popcorn. "De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis", zegt schepen Bart De Vos (N-VA).

Het is op dit moment niet duidelijk hoe de jongen eraan toe is. "We hopen dat alles goed komt", zegt de schepen nog.