Regering komt weer samen over fiscale hervorming, linkse coalitiepartners verwijten MR alles te blokkeren 

In de loop van vandaag zijn nog werkgroepen gepland en bilaterale gesprekken via de telefoon. Om 19 uur zou de kern dan opnieuw bijeen komen. Naast de fiscale hervorming en de arbeidsmarkt, komt ook het pensioendossier op tafel.

"De premier wil nu alles koppelen in een poging om de onderhandelingen opnieuw vlot te trekken", klinkt het bij verschillende kabinetten. Dat betekent meteen ook dat de kans op een akkoord dit weekend nagenoeg onbestaande is "omdat er geen akkoord is als er niet over alles een akkoord is".