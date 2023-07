Kinderen Zjef Vanuytsel ontroerd bij hommage aan hun vader op festival Na Fir Bolg in Vorselaar

De hommage is dus tot stand gekomen in nauw overleg met de kinderen van Zjef Vanuytsel. "Het is hier ook wat thuiskomen", zegt dochter Barbara. "De laatste verjaardag van mijn vader toen hij nog in goede gezondheid was, hebben we hier samen gevierd. Het was een bijzondere dag door de mix van artiesten, de covers, het publiek dat aan het einde roept "Zjef, Zjef" en een staande ovatie geeft. Ook de vaste muzikanten van papa waren erbij. Zonder hen was het niet hetzelfde geweest. We zijn ze allemaal heel dankbaar. Ik heb meer dan één traan weggepinkt."