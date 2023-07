Laagje zwarte carbon besmeurt tuinen en auto's in Willebroek en Ruisbroek

Afgelopen nacht was er een incident bij het bedrijf Imerys aan de Brownfieldlaan in Willebroek. Door een probleem met een leiding is er een grote hoeveelheid zwarte carbon op de daken van het bedrijf beland. Die stof heeft zich met de wind verspreid in verschillende straten van Willebroek en Ruisbroek, een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands. Er waren meldingen van inwoners over roet op daken, auto's, tuinmeubelen, gras en zwembaden.