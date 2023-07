Moen Feest in Zwevegem gaat laatste festivaldag in met een uitverkochte tent

Moen Feest vindt plaats in een rustig hoekje van Zuid West-Vlaanderen, langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk, midden in de groene gordel tussen de Leie en de Schelde. Vorig jaar moesten de organisatoren een 1+1 actie in het leven roepen om festivalgangers te lokken. Met één ticket mocht je met twee personen naar het festival. Een heel ander beeld dit jaar. Vrijdag wisten Helmut Lotti, Axelle Red en de verbazend fitte Adamo (80) een pak festivalgangers te bekoren.

Ook zaterdag stonden grote namen op de affiche: Daan, Bart Peeters en tenslotte De Dolfijntjes mochten de dag afsluiten. Vandaag, zondag, is het de beurt aan K3, Metejoor, #LikeMe en Niels Destadsbader. Goed voor een volledig uitverkochte tent, zo'n 7.000 mensen.

Het festival lokte over de drie dagen zo'n 15.000 bezoekers en daar zijn de organisatoren best tevreden mee.