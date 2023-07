Nieuwe editie van Boerenrock lokt 6.000 bezoekers naar Kortenaken

Vrijdagavond barstte het feest al los met DJ-sets, onder meer van Viktor & Kobe en Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob. Die zorgde zelfs voor een huwelijksaanzoek op het podium. "Het was echt een groot feest. Ik denk dat de mensen er binnen een aantal weken of jaren nog over zullen praten", aldus Dominic.

Zaterdag was het onder meer aan #LikeMe, Hooverphonic, K's Choice en Laura Tesoro. Vooral die laatste heeft blijkbaar veel fans in Kortenaken. "We zijn grote fan, dus we zijn bereid om de hitte te trotseren", vertellen twee dames. "We wonen hier niet zo ver vandaan, dus deze kans konden we niet missen."

"Dit is de eerste keer dat wij op Boerenrock komen", klinkt het bij een groep jongens. "Het is heel tof, een leuke sfeer. We hopen dat we straks Laura Tesoro kunnen zien, dat is voor ons de ster van de avond."