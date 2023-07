Liveblog - Festivals maken zich op voor aangekondigd noodweer, Les Ardentes in Luik afgelast

Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en avond, vooral in het oosten van het land. In de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg geldt code oranje. Plaatselijk kunnen er grote hagelstenen vallen en felle rukwinden voorkomen. In Luik is het muziekfestival Les Ardentes omwille van het aangekondigde noodweer afgelast en ook in Nederland gaan verschillende festivals niet door.