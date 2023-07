OCMW Deinze wil samenwerken met bedrijven om mensen met leefloon aan te nemen

Net zoals in de rest van Vlaanderen zijn er in de regio Deinze heel wat openstaande vacatures. Toch stelt OCMW Deinze vast dat een beperkte groep van mensen met een leefloon moeilijk een job vindt. Enerzijds is er een kloof met de gevraagde competenties, anderzijds gaat het om personen die moeilijk aan werk geraken, onder meer omwille van origine, taal, beperkte werkervaring … Daarom wil het OCMW een samenwerking aangaan met ondernemingen in Deinze om leefloongerechtigden aan te nemen.

"Personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt doen op die manier werkervaring op én leren de nodige competenties aan", vertelt schepen Marleen Vanlerberghe (CD&V). "Twee maatschappelijk werkers van het OCMW zorgen voor de nodige ondersteuning op de werkvloer en er wordt maar een beperkte vergoeding per maand gevraagd, de rest van het loon komt vanuit het OCMW."