Hagel, rukwinden en veel neerslag: KMI schakelt naar code oranje voor onweer in Limburg, Luik, Namen en Luxemburg

Wat na het weekend?

Morgen start in de meeste streken zonnig. In het oosten is het grijs met lage bewolking of mist. Later krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar links of rechts kan een buitje vallen. De maxima liggen tussen 21 en 27 graden.

Dinsdag wordt het opnieuw een warme en zwoele dag met maxima van 26 tot 30 graden. Er is veel zon met soms enkele hoge sluierwolken of stapelwolken. Aan het einde van de namiddag, maar vooral tijdens de avond en nacht, vergroot de kans op een bui.

Van woensdag tot vrijdag wordt het koeler met maxima van 19 tot 23 graden. Het wordt wisselvallig met afwisselend opklaringen en wolkenvelden en soms enkele buien.