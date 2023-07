Honderden Wagner-huurlingen vertrekken uit Centraal-Afrikaanse Republiek: "Rotatie van troepen, geen definitief vertrek"

Na de kortstondige opstand in Rusland van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin vorige maand, was het onduidelijk wat er met het uitgebreide netwerk van Wagner-troepen in onder meer de CAR, andere landen in Afrika en het Midden-Oosten zou gebeuren.



Prigozjin keerde zich toen openlijk tegen de Russische president Vladimir Poetin en beval zijn troepen die in Oekraïne vochten om naar Moskou te marcheren. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko kon een akkoord bemiddelen tussen Poetin en Prigozjin: de Wagner-leider was welkom in zijn land. Een verdere escalatie werd afgewend.