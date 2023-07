Reuzin Moe Lies in Hove viert haar eerste verjaardag met cupcakes voor de Hovenaren

Moe Lies is genoemd naar de eerste honderdjarige in Hove, in 1978. Ze was ook de laatste "bareelwachter" aan de spoorweg van Hove. Ze is uiteindelijk 103 geworden. De reuzin wipte ook al eens de gemeentegrens over, naar de Narrenstoet in Boechout. Binnenkort is ze wellicht ook te zien op de braderij in Edegem. Op de braderij van Hove eind augustus verschijnt ze samen met Peer de Garde.