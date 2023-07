Schotland wil drugs legaliseren, maar Londen zegt neen

Schotland heeft wel degelijk een drugsprobleem. Nergens in West-Europa vallen er meer drugsdoden dan in Schotland. Vorig jaar stond de teller op 200 doden per miljoen inwoner. Ter vergelijking: dat is drie keer meer dan het hele Verenigd Koninkrijk, waar Schotland onderdeel van is. In België stierven er in 2017 "slechts" 10 mensen door een overdosis per miljoen inwoners (al is de vraag wel of die cijfers op dezelfde manier geteld worden).