Stad Antwerpen zoekt volop naar uitbater zwembad Bonapartedok

Het hangt ook van de voorstellen af of het effectief in het water zal zijn of in bassins. De stad wil niet over één nacht ijs gaan. "We herinneren ons de Badboot aan het Kattendijkdok die gezonken is. Technisch moet alles in orde zijn en de partner moet ook voldoende middelen hebben. Het Bonapartedok is het enige dok in Antwerpen waar niet in wordt gevaren dus het kan in principe, met een prachtig zicht op het MAS. Er is nog een plek die in de plannen zit. Dat is het Lobroekdok. Dat kan nog even duren met de Oosterweelverbinding daar en het overkappen van de ring. Daar willen we ook graag openluchtzwemwater voorzien."