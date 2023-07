"Gigantische geluidsmuur van 20 tot 25 meter lang": stagiair-journalist Niels Delport kwam illegale rave op Groot Schietveld op het spoor

Niels Deport, stagiair bij Gazet van Antwerpen en student Journalistiek aan de KU Leuven, was een van de eersten om die locatie te achterhalen. "Ik had vrijdagavond een bericht gekregen dat het ergens in Wuustwezel zou plaatsvinden", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Ik ben meteen op Google Maps gaan kijken en volgens mij kon het maar op één plaats zijn. Ik ben dan met een collega daarnaartoe gereden. Twee uur waren we aan het rondrijden en zoeken, maar we vonden niks."

Rond 1.30 uur 's nachts kwamen ze andere mensen tegen aan de kant van de weg. "Ze waren tegen een paaltje gereden. We vroegen of ze naar die rave gingen. Dat bleek het geval te zijn, en zo zijn we kunnen meegaan." Ze moesten zich daarvoor een weg banen door kleine weggetjes tussen de maïsvelden.