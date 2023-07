Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken richt zich tot N-VA-leden: "Roep uw partijtop tot de orde"

"Beste N-VA'er, roep uw partijtop op tot de orde", ging Van Grieken verder. "Zeg dat u het beu bent dat de N-VA zijn karretje telkens opnieuw hangt aan het karretje van de socialisten van PS en Vooruit. Zeg hen dat u zich wil inzetten voor een Nieuwe Vlaamse Alliantie zij aan zij met het Vlaams Belang."

"Laten we na de verkiezingen de handen in elkaar slaan en de Vlaming eindelijk het rechtse en Vlaamse beleid geven waar hij al zo lang op stemt. Laten we samen die mooie gezamelijke droom waarmaken, een vrij en onafhankelijk Vlaanderen."