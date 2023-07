Spanje en Verenigd Koninkrijk kritisch over Amerikaanse levering van clustermunitie aan Oekraïne

Het Witte Huis bevestigde vrijdag dat de VS Oekraïne van clustermunitie zal voorzien. Met clustermunitie worden raketten en bommen aangeduid die boven het doel ontploffen in verschillende kleinere springtuigen of submunitie. In dit geval gaat het over 155 mm-granaten voor artillerie en dus niet de clusterbommen die vanuit vliegtuigen worden afgeworpen. Clustermunitie is omstreden, want een groot deel komt niet meteen tot ontploffing waardoor er ook op langere termijn een kans op gevaarlijke explosies blijft bestaan.

Sinds 2008 hebben meer dan honderd landen - naast Spanje en het Verenigd Koninkrijk onder meer ook België - een verdrag ondertekend tegen het gebruik, de productie en het verplaatsen van clustermunitie. Maar de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne sloten zich niet aan bij dat verdrag.