Zuid-Afrika organiseert "fysieke" BRICS-top, ondanks aanhoudingsbevel tegen Russische president Poetin

De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa staat erop dat de top "fysiek" plaatsvindt. Tot de BRICS-landen behoren naast Zuid-Afrika ook Brazilië, China, India en Rusland. "We gaan allemaal voor een top waar we mekaar in de ogen kunnen kijken", aldus de Zuid-Afrikaanse president. "We hebben al bijna drie jaar geen fysieke top gehouden. Het wordt niet virtueel", benadrukte hij voorts. Maar Ramaphosa zei niets over de aanwezigheid van Poetin tijdens de top in augustus.