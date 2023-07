Veel muziek en een pak evenementen: zo wordt 11 juli gevierd op radio, televisie en marktpleinen

Brussel is dan weer het decor van "Vlaanderen feest, Brussel danst". In onze hoofdstad zijn de hele dag en avond allerlei dingen te beleven, van dance battles in de AB en de Beursschouwburg, wandelingen (met of zonder gids) tot voorstellingen en evenementen in het Brussels Parlement en straatanimatie. Op de Grote Markt is er vanaf 20.30 uur een concert van het Brussels Philharmonic, samen met onder andere Willy Sommers, Liliane Saint-Pierre en Gala Dragot. Niels Vandeloo (Radio 2) brengt verslag uit van de feestelijkheden op de radio.