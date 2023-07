Acteur en cabaretier Ronald Van Rillaer overleden

Frank De Kaey, directeur van het EWT-Theater in Deurne reageert emotioneel. "Ik had hem die namiddag nog gesproken over onze plannen voor het volgend theaterseizoen. We zouden gaan toeren door Vlaanderen met de productie 'Clochard' en we hadden plannen voor een nieuw project rond 'De Heren van Zichem'. Ronald deed heel veel zonder betaald te worden en werkte veel en graag met jongeren. Zo gaf hij in Vilvoorde theaterlessen aan kansarmen. Hij deed het goede om het goede."