Amerikaanse president Biden op de thee bij Britse premier Sunak en koning Charles III: Oekraïne centraal aan vooravond NAVO-top

Hoewel de president niet op staatsbezoek was, werd hij toch met het nodige ceremonieel ontvangen. Het is het eerste bezoek van Biden aan koning Charles III sinds die twee maanden geleden officieel werd gekroond. Op dat evenement was de president niet aanwezig (zijn echtgenote Jill was er), wat in het VK niet overal even gunstig was onthaald. Biden had samen met zijn vrouw wel de begrafenis bijgewoond van koningin Elizabeth, die in september vorig jaar overleed.