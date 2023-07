BEKIJK: Boom barst en verliest zijn schors door bliksem in Oud-Turnhout

In Oud-Turnhout heeft de bliksem een boom in tweeën gespleten en opvallend: ook de schors is losgekomen van de bast. "Rond 16u hoorde ik een enorme knal", vertelt buurtbewoonster Katrien Wens uit Oud-Turnhout. "Een deel van de boom was op de weg beland. De brandweer heeft alles opgeruimd. Ook de schors is losgekomen."