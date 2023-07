Ons land liep vorig jaar 700 miljoen euro mis door belastingvoordelen aan luchtvaart

Ons land is een eerder gulle sponsor van de sector in vergelijking met andere Europese landen. België is dan wel sinds kort een van de tien Europese landen met een vliegtuigtaks, maar het is wel een van de laagsten. Het btw-tarief van 6 procent is ook erg laag in vergelijking met de buurlanden, maar die geldt enkel voor binnenlandse vluchten en wordt in de praktijk dus amper toegepast.