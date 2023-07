Belgische vrouw omgekomen bij mesaanval in Duitsland

Afgelopen zaterdag, rond half vijf 's middags, valt een 38-jarige Duitser verschillende mensen aan met een mes. De steekpartij vindt plaats in de straten van Bad Hönningen, een stadje tussen Bonn en Koblenz, zo'n 100 kilometer van de Belgische grens. Volgens de Duitse politie steekt de man drie mensen neer. Een Belgische vrouw van 55 overleeft de aanval niet. Twee andere slachtoffers raken zwaargewond, maar zijn niet in levensgevaar.



De overheidsdienst Buitenlandse Zaken bevestigt dat het dodelijk slachtoffer de Belgische nationaliteit heeft, maar geeft geen verdere details. In de Franstalige krant Sudinfo getuigt de broer van het slachtoffer. Hij vertelt dat zijn zus, Claudia Maraite, is neergestoken. Ze is een moeder van drie en woont in Embourg, in de provincie Luik. Vorig weekend was ze in Duitsland voor de verjaardag van een vriendin. Toen ze even was gaan joggen, werd ze neergestoken.

De Duitse politie kon de dader in de buurt van de steekpartij oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens de eerste vaststellingen zou de aanvaller psychologische problemen hebben gehad en heeft hij de slachtoffers willekeurig gekozen. De politie sluit in elk geval uit dat de aanval politiek gemotiveerd was. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend. Buitenlandse Zaken volgt het dossier op de voet, samen met de Belgische ambassade in Berlijn en de lokale autoriteiten.