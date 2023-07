Noodopvangcentrum Rode Kruis Vlaanderen in Houthalen-Helchteren getroffen door uitslaande dakbrand

De brandweerkazerne ligt aan de overkant van de straat, daar waren het de brandweermannen zelf die de vlammen opmerkten. Er was een uitslaande dakbrand uitgebroken in een leegstaand kantoorgebouw op de site. De brandweer begon met de eerste bluswerken en kreeg daarna nog hulp van collega's uit Heusden-Zolder. De brand was een uur later volledig onder controle. De oorzaak is nog niet bekend.