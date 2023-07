Britse band Grenadier Guards brengt bezoek aan Westhoek om gesneuvelde soldaten te eren

De band heeft nauwe banden met de Westhoek, daarom beslisten ze om een "Battlefieldtour" te organiseren. Zo brachten ze een bezoek aan het Poperingse Talbot House, de Last Post aan de Menenpoort , de Brugse Markt en het Tyne Cot Cemetery in Passendale. Daarbij speelden ze een muzikaal eerbetoon voor de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Zo zaten er ook enkele Grenadier Guards onder de gesneuvelden.

De band is opgericht in 1656 in Brugge. "De Guards zijn gesticht in West-Vlaanderen en hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog in en rond Ieper meegevochten. Ze hielpen ook tijdens de Tweede Wereldoorlog met de bevrijding van Brussel. Ze zijn dus erg belangrijk voor ons en onze streek", zegt Nele Bille van de Commonwealth War Graves Commission.

Dinsdag trekken de bandleden nog naar Brussel. Daar zullen ze een Vlaams ereteken ontvangen.