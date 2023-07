Buschauffeur uit Sint-Niklaas (die nieuwe chauffeurs moet opleiden) betrapt op gsm-gebruik achter het stuur

De wegpolitie hield de lijnbus tegen op de E17 richting Antwerpen toen ze merkten dat de bus van links naar rechts zwalpte. Toen ze naast de bus gingen rijden, zagen ze dat de buschauffeur zijn gsm in de hand had.

De buschauffeur verklaarde maandag voor de politierechter dat het zwalpen veroorzaakt werd door het slechte weer. “Door de felle wind had de bus het zwaar te verduren. Toen de agenten me betrapten had ik inderdaad mijn gsm in de hand. Ik ben vakbondsafgevaardigde en een collega, die door de directie was gepest, had me om dringende hulp verzocht. Ik ben nochtans die eerste die aan mijn startende collega’s uitlegt dat gsm-gebruik not done is achter het stuur."