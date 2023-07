Cartoonist Marec uit Brugge krijgt lifetime achievement award voor carrière op cartoonfestival

De lifetime achievement prijs werd voor de eerste keer uitgereikt op het cartoonfestival in Knokke-Heist. Press Cartoon Belgium, de organisatie die jaarlijks de beste cartoons in de Belgische pers bekroond, riep de award in het leven na het overlijden van hun oprichter Karel Anthierens vorig jaar in december.

Omdat cartoonist Marec uit Brugge de afgelopen jaren een groot aantal cartoons produceerde met een constante kwaliteit, heeft de organisatie beslist om zijn carrière te bekronen met de eerste Karel-Anthierensprijs. Marec maakt al meer dan 35 jaar cartoons voor de Belgische pers en heeft tussen 2001 en 2022 zo’n 263 cartoons getekend die genomineerd werden voor de Press Cartoon Prijs Knokke-Heist.

Marec kende Anthierens goed en was erg ontroerd dat hij de prijs in ontvangst mocht nemen. "De prijs betekent veel voor mij. Anthierens was mijn eerste hoofdredacteur. Dertig jaar geleden zette hij mij aan het werk als cartoonist voor de dagelijkse krant. Ik ben hem altijd blijven volgen en hij mij ook. Ik ben heel blij met de prijs", vertelt hij.