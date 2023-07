Concertzaal Vaartkapoen in Molenbeek heropent in november op nieuwe locatie

Daarnaast was de keuze voor de 'box in the box' een complexe politieke beslissing, waarvoor veel overleg nodig was. Ook technisch was het ingewikkeld, want het gebouw moest volledig worden gefundeerd. Gezien er een twintigtal eigendommen grenzen aan het gebouw, gebeurde dat in kleine etappes om trillingen en hinder bij de buren zoveel mogelijk te voorkomen. "Een huzarenstukje", blikt Salender terug.