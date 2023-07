Correcties en aanvullingen juli

Vorige week viel de regering in Nederland. Het grote struikelblok was de strengere migratieaanpak die VVD, de liberale partij van premier Mark Rutte, op tafel had gelegd. In "Het journaal" van 13 uur, 19 uur en Laat werd op 7 juli die strengere aanpak verkeerd uitgelegd.

"De regering wil een twee-status-stelsel voor asielzoekers. A voor vluchtelingen die als persoon gevaar lopen vanwege bijvoorbeeld hun geaardheid of politieke overtuiging, B voor wie op de vlucht is voor oorlog. Premier Rutte wil het recht op gezinshereniging voor de tweede groep beperkten tot een totaal van maximaal 200 per jaar", werd er gezegd.

Dat klopt niet. Rutte wou dit beperken tot een totaal van maximaal 200 per maand. Er zouden dus maandelijks niet meer dan 200 familieleden van oorlogsvluchtelingen naar Nederland mogen komen. Over dit voorstel werd uiteindelijk geen akkoord gevonden binnen de regering, waardoor die gevallen is.