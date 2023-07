Federale regering wil "crisisbelasting" afschaffen: maatregel zou meeste mensen tot 731 euro extra per jaar opleveren 

Het akkoord over de pensioenhervorming heeft ook voor beweging gezorgd in de onderhandelingen over de fiscale hervorming. Die zaten afgelopen weekend muurvast, tot bleek dat er over bij de pensioenen wél schot in de zaak zat. Gisteren werd al vrij vroeg duidelijk dat er daarover een akkoord te bereiken was, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zou dat nog een paar uur tegengehouden hebben, om zo garanties af te dwingen voor zijn fiscale hervorming.