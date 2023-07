Dan toch toegangsverbod op komst aan Blaarmeersen: "Zal ten vroegste voor begin september zijn"

Zo'n algemene politieverordening bepaalt de spelregels in de stad, wat je wel en niet mag doen en wanneer de politie kan optreden. "De minister bevestigt dat het een juridisch sluitende manier is om een toegangsverbod voor de Blaarmeersen te kunnen maken. Daar gaan we nu mee aan de slag. We gaan bekijken hoe we dat verder kunnen oppakken en waarmaken."

Het zal wel nog even duren vooraleer het toegangsverbod er komt. "Die politieverordening moet besproken worden in het schepencollege en in de gemeenteraad, er zijn dus nog wat stappen te zetten. Ten vroegste begin september zou het ingevoerd kunnen worden."