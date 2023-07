David Dehenauw (KMI) na uitblijven van voorspeld noodweer: "Zeker zijn bestaat niet in meteorologie"

“Wat de hagelvoorspelling betreft, zaten we er inderdaad naast”, erkent Dehenauw, hoofd weersvoorspellingen bij het KMI in Ukkel. Het KMI was niet de enige die de bal missloeg. “Ook het Nederlandse KNMI, de Duitse weerdienst en zelfs de Franse collega’s voorspelden gisteren voor de grensregio en Luik hagelstenen van 3 tot 5 cm doorsnee. Die hebben we inderdaad niet gezien. Wel waren er heel zware buien in het zuiden van Limburg, net ten noorden van de stad Luik en in het land van Herve maar niet in de stad Luik.”

“Het is ook onmogelijk om zoiets heel nauwkeurig te voorspellen. Bij onweders hebben we altijd moeite om te bepalen waar en wanneer het precies zal zijn en hoe hevig het zal zijn. Dat komt omdat weercomputers niet op heel kleine schaal kunnen berekenen waar een onweer zal plaatsvinden. Voor een gemeente weten we dat dus maar heel kort vooraf, soms kan je pas 10 minuten op voorhand voorspellen wat er daar gaat gebeuren. Daarom hebben we ook de KMI-app gelanceerd. Die geeft je op gemeentelijk vlak op korte termijn voldoende zekerheid."