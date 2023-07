Definitief geen zandwinning in bosgebied in Kaulille, burgemeester vindt het gemiste kans

Burgemeester van Bocholt Stijn van Baelen (Via) vindt het een gemiste kans: "Maar ik moet mijn plaats kennen. Als de Raad van State en dan ook de Vlaamse regering beslist dat dit geen opportuun plan is, kunnen we ons daar enkel bij neerleggen", reageert hij. "Het is natuurlijk jammer, want het gaat voor het grootste deel om industriegebied waar spontaan een bos is gegroeid", zegt hij. "Maar er kan normaal een fabriek gebouwd worden. De zandwinning was een galante langetermijnoplossing voor zowel de gemeenschap met toerisme, de eigenaar als de natuur."