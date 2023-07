Documentairemaker uit Liedekerke voor de rechter na opzoeken van beelden van seksueel misbruik van kinderen

De strafpleiter wees de rechtbank in zijn pleidooi op het klein percentage van illegale foto’s. “Hij heeft in het kader van zijn onderzoek ruim 7.000 beelden verzameld. Slechts een tiental daarvan zouden als strafbaar kunnen worden beschouwd. Hij heeft vroeger nooit zo’n foto’s opgezocht, dat is allemaal pas van start gegaan toen dit project zijn aanvang nam. Bij controle bleek trouwens ook dat er verschillende foto’s in de prullenmand van zijn pc zaten, omdat hij een triage aan het doen was naar bruikbare beelden.”

De advocaat pleitte er voor om het strafblad van de zestiger blanco te houden. “Hij weet nu dat hij zich op juridisch vlak beter moet laten begeleiden bij dergelijke projecten.” Het vonnis valt op 14 september.