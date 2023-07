Doorbraak in Nederlandse cold case: 20 jaar nadat Jody (34) dood teruggevonden werd, is er nu een verdachte aangehouden

Daarnaast is de politie ook nog op zoek naar informatie over een opvallend slagersmes dat op de plaats delict aangetroffen was. Meer specifiek gaat het om een uitbeenmes dat voornamelijk in slachterijen gebruikt werd. "Bijzonder is dat op dit mes, naast het bloed van het slachtoffer, ook verschillende bloedresten van dieren, zoals een rund en lam, zijn aangetroffen maar opvallend genoeg niet van een varken", klinkt het bij de politie. "De recherche houdt er daarom rekening mee dat het mes bij halalslacht is gebruikt. Mogelijk zegt u dit iets over de oorspronkelijk eigenaar van dit mes."