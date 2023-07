Eerste trans kandidate van Miss België Lennie Blockmans over online haatreacties: "Gevoel dat acceptatie achteruitgaat"

"Fantastisch! Wat is de kans dat het net dan gebeurde? Het maakte me zo blij." Het moet zijn dat er iets in de lucht hangt. Gisteren, net op de dag waarop de eerste trans vrouw zich kandidaat stelde voor Miss België, werd Rikkie Kolle in Nederland de eerste trans miss. Lennie Blockmans weet nog goed hoe het nieuws uit Nederland binnenkwam.

De Antwerpse noemt het een opsteker voor de wereldwijde queer gemeenschap. Ze hoopt Kolles voorbeeld na te volgen in ons land. "Ik heb me ingeschreven voor Miss België omdat ik de verandering wil zijn die ik zelf wil zien. Tijdens mijn transitieproces heb ik geleerd dat je de dingen in eigen handen moet nemen. Ze komen niet zomaar in je schoot vallen."