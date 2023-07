"Geen ambitieuze normen en te weinig focus op de dringende problemen": Europese Rekenkamer scherp voor bodembeleid Europese landen

De Rekenkamer laat nog weten dat een volledig overzicht van de verschillende EU-landen aanbieden moeilijk is "omdat de landen onvolledige gegevens verstrekken". Bovendien worden er afwijkingen op bemesting toegestaan, waardoor bepaalde regels minder doeltreffend worden.

Wel gaat het rapport dieper in op vijf regio's of landen: Frankrijk, Nederland, Spanje (Andalusië), Duitsland (Nedersaksen) en Ierland. "In Nederland was het stikstofoverschot met 200 kg per hectare per jaar vier keer hoger dan het EU-gemiddelde. Het aandeel van biologische landbouw bedroeg er in 2018 slechts 3,2 procent, ver onder het Europese gemiddelde", schrijft het rapport.

Over België verder geen specifieke gegevens, behalve dat het bij ons (net als in Spanje of Ierland) bij inbreukprocedures soms lang duurt om zaken af te handelen. Er is sprake van vier gevallen waarin dat meer dan tien jaar duurt.