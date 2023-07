Fantasia Festival in Hamme lokt bijna 35.000 bezoekers: "Ons geheim? Iedereen is hier welkom"

"Het was onze beste editie ooit, we zijn dan ook heel tevreden", blikt organisator Jurgen Mettepenningen terug. "De voorbije jaren bestond het Fantasia Festival uit één dag, dit jaar duurde het twee dagen. Dat is altijd wat afwachten, maar de evaluatie is positief. Zaterdag was helemaal uitverkocht, vrijdag bijna uitverkocht. Zo komen we net niet aan 35.000 bezoekers, dat is bijna dubbel zo veel als vorig jaar."

Zo'n 100 artiesten, verspreid over vier podia, traden dit weekend op in Hamme. "Het muziekaanbod bij ons is heel divers. Het gaat van Metejoor en Niels Destadsbader tot de beste house met Afrojack en al zeker Dimitri Vegas & Like Mike." De broers waren de hoofdact op het Fantasia Festival, het enige festival naast Tomorrowland waar ze deze zomer in ons land optraden.