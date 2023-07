Federale overheid betaalde al 25 miljoen euro aan dwangsommen voor "onwettige" vliegroutes

Burgemeester van Meise Gerda Van den Brande (N-VA) zegt dat het de gemeentes niet om het geld te doen is. "Wij liggen daar zeker niet op te azen. We willen wel dat er een eerlijke spreiding komt van de geluidsoverlast. Het is al iets beter dan een paar jaar geleden, maar er vliegen er nog altijd heel veel over."

Van den Brande wijst erop dat geluidsoverlast een negatief effect heeft op de gezondheid. "Dat komt vooral omdat het de nachtrust verstoort, zelfs zonder dat je het zelf beseft. Dat is erg slecht voor je gezondheid."