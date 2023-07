Volgend jaar zeker tweede editie van festival PARK in Abdij van Park Heverlee na geslaagde eerste editie

De organisatie van het gloednieuwe festival PARK in Heverlee bij Leuven kan terugblikken op een geslaagde eerste editie. Er kwamen zo'n 2.500 bezoekers opdagen in de Abdij van Park, al moesten ze wel even het onweer trotseren. Het folkfestival werd voor de eerste keer georganiseerd, maar door het succes komt er volgend jaar al zeker een tweede editie.