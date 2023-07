Fietser zwaargewond bij aanrijding met tram in Schaarbeek

Het ongeval vond deze voormiddag omstreeks 11.05 uur plaats op de Rogierlaan in Schaarbeek. "Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis", vertelde de woordvoerder van de lokale politie Brussel Noord. "Er werd een perimeter ingesteld om de nodige vaststellingen te doen. De juiste omstandigheden van het ongeval worden onderzocht." Het tramverkeer was een tijdlang onderbroken en er werden vervangbussen ingelegd.