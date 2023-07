Grote zoektocht in Frankrijk: peuter Emile verdween afgelopen zaterdag uit tuin van zijn grootouders

Als het kind verdwaald is, loopt hij al twee nachten en een dag alleen rond in het uitgebreide gebied, zonder eten of drinken. Het is er bovendien erg warm. Naarmate de uren verstrijken wordt de hoop om de kleine Emile terug te vinden minder groot, maar de verdwijning leeft erg bij de bij de bevolking.



"Het was onmogelijk om te blijven wachten, zonder iets te doen. We hebben anderhalf uur gereden om hier mee te komen zoeken", zei vrijwilligster Pauline met haar 18 maanden oude dochter op haar rug aan de Franse krant Le Figaro. "We hebben twee uur lang met honderd mensen meegezocht in een straal van een kilometer rond de woning van de grootouders", vertelde een andere vrijwilliger. Allen hopen ze om de peuter zo snel mogelijk terug te vinden. "Dan kunnen we de familie eindelijk vertellen waar het kind zich bevindt."