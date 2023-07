Genk bezoekt zusterstad in Botswana: “Hier wordt gewerkt aan taboes zoals geweld tegen mannen”

Een van de thema’s die aan bod komen deze week is geweld op mannen. “We merken in Genk dat dat ook heel erg een taboe is”, vertelt schepen Sara Roncada (CD&V) vanuit Botswana. “We hebben heel wat vluchthuizen en het Family Justice Center, en we merken dat dat heel geconcentreerd is op geweld tegen vrouwen en dat geweld tegen mannen op de achtergrond geraakt. Wij willen hier leren hoe we dat taboe ook in Genk kunnen doorbreken.”